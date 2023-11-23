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Тасмагамбетов: ОДКБ однозначно выступает за прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта
ОДКБ однозначно выступает за прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта и переход к мирному урегулированию. Об этом по итогам саммита в Минске заявил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, сообщает БЕЛТА.
По словам генерального секретаря, отдельного вопроса в повестке дня Совета коллективной безопасности ОДКБ по конфликту на Ближнем Востоке не было. "Но при обсуждении вопроса об актуальных проблемах международной и региональной безопасности главы государств обменялись мнениями по палестино-израильскому противостоянию", - сказал он.
Что касается позиции ОДКБ в связи с конфликтом, Имангали Тасмагамбетов обратил внимание, что регион Ближнего Востока всегда отличался высокой конфликтностью. "Однако нынешний этап противостояния практически перекрывает весь предыдущий опыт. Действительно, беспрецедентное насилие, тысячи жертв, среди которых огромное количество детей, женщин, не могут быть оправданы ни политическими, ни идеологическими интересами. Поэтому Организация Договора о коллективной безопасности однозначно выступает за прекращение огня в зоне конфликта и начало мирного урегулирования", - заявил генеральный секретарь.
Фото: БЕЛТА
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