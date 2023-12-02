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Татарицкий: Белорусская продукция экспортируется в 160 стран мира
Белорусская продукция экспортируется в 160 стран мира. Об этом в программе "Вопрос номер один" рассказал председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси Валентин Татарицкий.
Республика Беларусь - одна из стран, у которых под единоначалием сохранились основные составляющие инфраструктуры качества:стандартизация, метрология, аккредитация, испытания, сказал Валентин Татарицкий."Это позволило нам действительно хорошо управлять этими элементами и актуализировать современную базустандартов. И, конечно, с течением времени оперативно принимать какие-то соответствующие решения", - отметил он.
Белорусская продукция экспортируется в 160 стран мира, в каждой из стран действуют свои нюансы и требования, говорит председатель Госкомитета по стандартизации. "Мы сегодня столкнулись с беспрецедентным политическим давлением и всевозможными ограничениями, санкциями. Это очень повлияло на структуру экспорта. Наша промышленность должна была переориентироваться на новые рынки. Для этого нужны были соответствующие требования, которые действуют в таких странах", - отметил он.
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Валентин Татарицкий рассказал, что было сделано. "Мы в прошлом году провели колоссальную работу с промышленностью, с бизнесом, неоднократно проводили круглые столы и т. д., и приняли поправки в стратегию развития стандартизации до 2030 года, где был сделан упор, исходя из ожиданий промышленности, на импортозамещение".
Без участия промышленности стандарты не делаем, добавил Валентин Татарицкий. "Когда речь идет об изменении стандартов, об актуализации, то, конечно, в первую очередь мы слышим промышленность. Это их идеи, это их поправки с точки зрения изменений требований стандарта, - отметил он. - Потом это рассматривается в технических комитетах с участием представителей промышленности. Ведь стандарт - это документ, который принимается консенсусом. Если консенсус не достигнут, т.е. промышленность говорит, что нет, нас так это не устроит, то в принципе и стандарт не появится".
Второй этап, по его словам, предусматривал вопросы, связанные с доработкой стратегии в части экспортных поставок. "Сделали упор либо на соответствие требованиям этих стран (со многими странами у нас есть соглашенияпо распространению стандартов), либо на разработку наших национальных стандартов, которые бы обеспечили беспрепятственный экспорт в эти страны".
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