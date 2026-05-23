Татарская кухня, ярмарка, танцы: Дни Казани впервые пройдут в Минске с 24 по 26 мая

Минск встречает Дни Казани. 24 мая в 12 часов площадка у Дворца спорта станет центом культурного и гастрономического знакомства со столицей Татарстана. Гости смогут попробовать казанский плов, чак‑чак, элеш, эчпочмак. Здесь же будет работать и ярмарка ремесленников. Пройдут мастер‑классы по народным танцам, чеканке монет, росписи витражей и открыток.

Татьяна Селивоник, зампредседателя комитета экономики Мингорисполкома: "Минск и Казань сотрудничают 29 лет. Более плотная дружба началась в 2024 году, когда руководители двух городов подписали соглашение о побратимстве. Жители и гости столицы нашей республики познакомятся с национальной татарской кухней. Будут представлены лучшие рестораны и кафе Казани. Помимо этого, пройдет товарищеский хоккейный матч между юношами 14 лет. Также состоятся мероприятия в области образования и здравоохранения".