Татарская кухня, ярмарка, танцы: Дни Казани впервые пройдут в Минске с 24 по 26 мая
Минск встречает Дни Казани. 24 мая в 12 часов площадка у Дворца спорта станет центом культурного и гастрономического знакомства со столицей Татарстана. Гости смогут попробовать казанский плов, чак‑чак, элеш, эчпочмак. Здесь же будет работать и ярмарка ремесленников. Пройдут мастер‑классы по народным танцам, чеканке монет, росписи витражей и открыток.
Татьяна Селивоник, зампредседателя комитета экономики Мингорисполкома: "Минск и Казань сотрудничают 29 лет. Более плотная дружба началась в 2024 году, когда руководители двух городов подписали соглашение о побратимстве. Жители и гости столицы нашей республики познакомятся с национальной татарской кухней. Будут представлены лучшие рестораны и кафе Казани. Помимо этого, пройдет товарищеский хоккейный матч между юношами 14 лет. Также состоятся мероприятия в области образования и здравоохранения".
Фестиваль продлится 3 дня. Ключевое деловое событие - экономический бизнес‑форум. Участие примут представители промышленности, высоких технологий, машиностроения, здравоохранения и туризма. Это ответный визит делегации: в прошлом году Дни Минска проходили в Казани.