Татищев: Для мировой экономики страшно не закрытие Ормузского пролива, а отсутствие предсказуемости

Мировая экономика платит налог на геополитику. Для мировой экономики страшно не само по себе закрытие Ормузского пролива, а отсутствие предсказуемости. Об этом в студии "Первого информационного" заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований Никита Татищев.

"Потому что отсутствие предсказуемости моментально закладывается в страховые риски и в перенастройку логистики. Состояние неопределенности - такой ужас без конца, который намного тяжелее, чем возможность просчитать риск, пусть он даже окажется выше. Это, во-первых. Во-вторых, экономике, возможно, придется переварить не только афтершок от Ормуза, но и другие геополитические проблемы в том же регионе. Например, Баб-эль-Мандебский пролив, который расположен южнее, который тоже может быть закрыт уже из-за конфликта в Йемене. И таким образом будет в принципе парализован. А это остановленные линии для определенного типа товаров, и в том числе и для нефти. В первую очередь для нефти, - прокомментировал Татищев. - Таким образом, получается, что экономика не может понять, чего ждать дальше. Отсутствие горизонта, планирования намного хуже, чем просто какие-то сложности, которые, например, были в ковидную эпоху. В какой-то момент страховка судов через этот регион станет настолько дорогой, что это неизбежно скажется на конечных ценах как на продукты питания, так и на энергоносители".

Также аналитик рассказал, как в этой связи будут себя чувствовать белорусские производители калийных удобрений.

"На самом деле, через Ормуз шли другие удобрения - в первую очередь фосфаты и сера. Очень много шло серы. И в рамках удобрений невозможно одни компенсировать другими. Наверное, только отчасти. Вместе с тем предсказуемые пути, по которым идет белорусский калий, сухопутные пути, и то, что мы не связаны с этим проливом для поставок, это, конечно, безусловно, плюс. И в целом какие-то другие логистические потоки, в том числе потоки Север - Юг или Северный морской путь, они, конечно, сейчас востребованы", - отметил аналитик.