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Татищев: Кая Каллас является торпедой и выполняет ту задачу, ради которой ее поставили
Скоро Беларусь и Россия отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Главный дипломат Евросоюза эстонка Кая Каллас решила отменить День Победы, по крайней мере, для тех стран, которые хотят вступить в Евросоюз, и некоторых, которые уже члены Европейского союза.
Давлению подверглась, в частности, например, Сербия. Вучич сравнил это с рухнувшим небом на его голову. Как можно охарактеризовать эту ситуацию? То есть уже не только сносят памятники, монументы, политика Евросоюза теперь уже строится так, где говорят, что думать, как думать и что делать. Как можно охарактеризовать эту ситуацию, своим мнением поделился аналитик Белорусского института стратегических исследований Никита Татищев.
"Запретить или отменить День Победы Кае Каллас, конечно, никто не даст. Но чего ей удалось добиться? Ей удалось обострить ключевое противоречие в Евросоюзе между интеграцией и суверенитетом. Достаточно вспомнить эти угрозы. Я напомню, она сказала о том, что визит в Москву останется с последствиями и будут сделаны соответствующие выводы. Ряд европейских министров поддерживает ее позицию", - рассказал эксперт.
Никита Татищев уверен, что это язык пустых угроз, который ни к чему хорошему не приведет.
"Когда Кая Каллас руководила Эстонией, ее страна еще до начала спецоперации уже поставляла оружие Украине. И в период с декабря 2022 года по май 2023 года эстонские поставки были относительно объема УВП самыми крупными. То есть это страна, которая была в авангарде помощи Украине, - напомнил эксперт. - Кая Каллас, если говорить на сленге, является торпедой своего рода, которая даже в ущерб собственной репутации, в ущерб репутации того института, который она представляет (я имею в виду Брюссель, Еврокомиссию), выполняет ту задачу, ради которой ее поставили".