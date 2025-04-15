Татищев: Кая Каллас является торпедой и выполняет ту задачу, ради которой ее поставили

Скоро Беларусь и Россия отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Главный дипломат Евросоюза эстонка Кая Каллас решила отменить День Победы, по крайней мере, для тех стран, которые хотят вступить в Евросоюз, и некоторых, которые уже члены Европейского союза.

Давлению подверглась, в частности, например, Сербия. Вучич сравнил это с рухнувшим небом на его голову. Как можно охарактеризовать эту ситуацию? То есть уже не только сносят памятники, монументы, политика Евросоюза теперь уже строится так, где говорят, что думать, как думать и что делать. Как можно охарактеризовать эту ситуацию, своим мнением поделился аналитик Белорусского института стратегических исследований Никита Татищев.

"Запретить или отменить День Победы Кае Каллас, конечно, никто не даст. Но чего ей удалось добиться? Ей удалось обострить ключевое противоречие в Евросоюзе между интеграцией и суверенитетом. Достаточно вспомнить эти угрозы. Я напомню, она сказала о том, что визит в Москву останется с последствиями и будут сделаны соответствующие выводы. Ряд европейских министров поддерживает ее позицию", - рассказал эксперт.

Никита Татищев уверен, что это язык пустых угроз, который ни к чему хорошему не приведет.