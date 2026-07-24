Татищев о конфликте на Ближнем Востоке: Мировая экономика находится под высоким страховым давлением

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке негативно влияет на мировую экономику. Об этом в студии "Первого информационного" заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований Никита Татищев.

"Экономика сосредоточена на том, чтобы купировать риски, а это значит заложить более высокие страховые премии, увеличить длительность маршрутов, создать более сложные логистические цепочки. И исходя из этого, мировая экономика становится более фрагментированной, то есть она перестает носить целостный характер. Отсутствие удобных перевозок через ближневосточные проливы, безусловно, накладывает свой отпечаток на цены на нефть. Они останутся высокими или будут расти еще больше при сохранении текущей ситуации", - прокомментировал Татищев.

Также, по его словам, рост цен на нефть повлечет и рост цен на товары, производимые из нефти. "Можно говорить о том, что мировая экономика находится под высоким страховым давлением, потому что идти через пролив - это риск, и, соответственно, этот риск нужно закладывать. А заложенный риск - это уже другие цены", - подчеркнул аналитик.