Татьяна Балашова рассказала, чем занимается поисковая группа "Авиапоиск-Борисов"

Война не закончится, пока не будет похоронен последний солдат. В Беларуси действуют много поисковых групп, отрядов, молодежи, которые присоединяются к этому движению, ищут свидетельства страшной войны.

На чем сконцентрирована деятельность поисковой группы "Авиапоиск-Борисов", рассказала заместитель руководителя этой структуры Татьяна Балашова.

"Наша основная работа - поиск и локализация мест падений самолетов. За 10 лет существования отряда удалось локализовать 107 мест падений самолетов. Одно из самых значительных открытий, которое удалось сделать поисковикам, - доказать подвиг Николая Гастелло", - поделилась собеседница.

Замруководителя поисковой группы рассказала, что при отработке мест падений самолетов, обнаружилось по ряду признаков совершение огненного тарана. По номеру планера был установлен экипаж. Им оказался экипаж Николая Гастелло. "Встал вопрос, при каких обстоятельствах погибли летчики. Восемь месяцев ушло на доказательства, что экипаж погиб в результате огненного тарана. Собрать доказательную базу помогла Государственная академия авиации. Они предоставили экспертное заключение по поисковому отчету, которое полностью подтвердило факт огненного тарана Гастелло", - отметила Татьяна Балашова.

Фото: sb.by