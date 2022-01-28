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Татьяна Бранцевич и Оксана Щерба о развитии регионов Беларуси

Развитие регионов - эту тему продолжат гости нашей выездной студии. Подробности в видео.

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