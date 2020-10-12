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Татьяна Рунец завтра проведет прямую телефонную линию в Совете Республики

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец завтра проведет прямую телефонную линию в Совете Республики. Звонить можно с 10 до 13 часов по телефону на видео.

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