Тавровский: США ведут большую игру против евразийского пространства

Украинский кризис стал неизбежным результатом холодной войны Запада против России. А неизбежным результатом такой же войны против Китая скоро может стать тайваньский кризис. Такое мнение телеканалу "Беларусь 1" высказал российский востоковед Юрий Тавровский. По мнению эксперта, главная цель подобной политики - изоляция и одновременный захват перспективно развивающегося евразийского пространства (видео).