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Таяние ледников Антарктиды и Гренландии ускорилось

400 миллионов человек к концу 21 века будут жить под угрозой ежегодных наводнений. Причина в том, что ледники Гренландии и Антарктики стали таять в 6 раз быстрее. Прошлый год - рекордный за всю историю наблюдений. При таких темпах уровень моря через 80 лет может подняться на 17 сантиметров. Исследования показали, что к этому приводит глобальное потепление, из-за которого повышается температура Мирового океана.

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