Тайна, молитва, вера и любовь - в Будславе завершился христианский фест

Традиция почитания Девы Марии в небольшом городке Мядельского района живет уже более четырех веков.

В наше время знаменитый Будславский фест занял почетное место в Списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Будславский фест начинается задолго до официальных дат. В долгий путь из разных уголков Беларуси отправляются паломники - организованные группы людей: кто на велосипедах, кто на автомобилях, а настоящие герои пешком преодолевают тысячи километров и капризы погоды.

В этом году в Будславе приветствовали более 2,5 тыс. пеших паломников. Сотни приходов представили в духовном центре своих делегатов. Самому старшему - почти 80 лет, самому маленькому - 26 дней. Но в Будславе важна не математика, а огонек в сердцах.

Одни паломничают, чтобы испытать себя, другие - чтобы подружиться, но все - чтобы встретиться с Будславской святыней: костелом Вознесения Пресвятой Девы Марии и местной жемчужиной - чудотворной иконой Матери Божьей Будславской.

Уже в первый день феста к костелу выстраивается огромная очередь. Люди терпеливо ждут своей минуты встречи с заступницей.

Пройти на коленях от входа в малую базилику - давняя и добрая традиция в Будславе. Людей столько, что, кажется, будто река течет. Каждый просит о своем: кто о здоровье, кто о семейном благополучии, кто о детях. Но есть и общее, о чем молятся все белорусы - о мире, о согласии в нашем обществе и об укреплении веры.

Марию несут на руках (самый впечатляющий момент праздника) - ночная процессия, когда копия образа Богородицы "проплывает" по центральной площади Будслава. Тысячи огоньков освещают тьму ночи - это символ победы добра над злом.

Отзвучали праздничные дни. Участники и гости праздника разъехались. Жизнь у каждого пойдет своим чередом. Но как духовный эликсир, как спасательный круг в непростое время, как животворящий источник в сердце у каждого останется тайна, молитва, вера и любовь из Будслава.