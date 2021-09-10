"Тайна следствия v.10.0.", фильм 2-й: налетчики считали свой план по ограблению магазина гениальным и надежным

Ограбление было совершено двумя лицами: некий Федосов и Карачун. Они были неработающие. Карачун ранее судимый. Первоначально был задержан гражданин Федосов. Он был ошарашен, что его задержали. Он был не готов к этому. Используя момент неожиданности, был проведен его допрос в видеозаписи, на котором он подробно описал те обстоятельства, как он совершал преступление - с кем, как, когда. В глазах у него был испуг, больше ничего. Тогда же он сознался, что это не первое преступление, он и до этого принимал участие как и минимум в пяти преступлениях. И на допросе он подробно обозначил, когда он совершал эти преступления, с кем и обстоятельства.

Руслан Борисенко, начальник отдела по расследованию преступлений против собственности Следственного управления УСК по г. Минску