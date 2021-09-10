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"Тайна следствия v.10.0.", фильм 2-й: налетчики считали свой план по ограблению магазина гениальным и надежным
Их работа - расследования. К 10-летию Следственного комитета Агентство теленовостей подготовило документальные фильмы о непростых буднях ведомства. Во второй серии проекта - продолжение фильма об ограблении ювелирного магазина "Яхонт" в Минске.
Продолжение истории об ограблении ювелирного магазина "Яхонт" в Минске. В августе 2018 года налетчики похитили драгоценности на сумму более $500 тыс. Кропотливая работа следователей дала свои результаты. Следователи буквально шли по следам грабителей. На расследование этого преступления им понадобилось 17 дней.
У следствия не было прямых доказательств, ведь налетчики почти не оставили следов.
Пачка сигарет позволила идентифицировать одного из нападавших. Но подозревать и обвинять - разные вещи
Нужна хорошая доказательная база. Ошибки быть не должно. За одним из подозреваемых следили четыре дня. Оперативники пытались получить образцы слюны, чтобы сопоставить его с биоматериалом, который налетчики оставили на месте преступлений. Впрочем, сами фигуранты вели себя очень осторожно. Один не курил, а второй никогда не бросал окурок на землю. Даже на балконе он оставлял сигарету в пепельнице.
Как шло следствие и строилась доказательная база? Где сейчас дорогие украшения? Впервые следователи рассказали подробности этого громкого дела.
Ограбление было совершено двумя лицами: некий Федосов и Карачун. Они были неработающие. Карачун ранее судимый. Первоначально был задержан гражданин Федосов. Он был ошарашен, что его задержали. Он был не готов к этому. Используя момент неожиданности, был проведен его допрос в видеозаписи, на котором он подробно описал те обстоятельства, как он совершал преступление - с кем, как, когда. В глазах у него был испуг, больше ничего. Тогда же он сознался, что это не первое преступление, он и до этого принимал участие как и минимум в пяти преступлениях. И на допросе он подробно обозначил, когда он совершал эти преступления, с кем и обстоятельства.
Еще 17 дней назад налетчики считали свой план по ограблению магазина гениальным и надежным
Преступники на протяжении нескольких дней на общественном транспорте приезжали в парк им. Горького, оттуда полтора километра шли пешком к ювелирному магазину. Наблюдали за ним, а после возвращались примерно этим же маршрутом. У площади Победы садились на общественный транспорт. В день ограбления пассажиры маршрутки даже не догадывались, что они едут с грабителями, в сумках у которых драгоценности на 0,5 млн долларов. После фигуранты пересаживались на другой транспорт. Камера, расположенная на троллейбусе, запечатлела двух мужчин на остановке в районе Академии наук за четыре дня до нападения.
Следователи буквально шли по следам грабителей. Кропотливая работа дала свои результаты. Круг из множества неизвестных замкнулся.
На допросах и очных ставках преступники рассказывали все подробности, чтобы смягчить себе наказание
"Нужно было, чтобы продавец вышел из зала, чтобы я мог положить его на пол. Продавец вышел сюда и открыл эту витрину. Я начал смотреть изделие. После третьего изделия я посмотрел на улицу и убедился, что никого нет. Я прыснул и продавщица закричала и начала ложиться",- рассказал один из грабителей Виталий Федосов.
Нападавшие запретили продавцам двигаться и поднимать голову. Закрыли дверь на ключ и стали собирать драгоценности со всех витрин. То, что рассыпалось под ноги, уже не поднимали.
Позднее раскаяние, испуг в глазах грабителей, допросыи очные ставки. Больше подробностей о дерзком ограблении - во второй серии фильма "Тайна следствия v.10.0".