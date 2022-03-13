Тайна варшавской церкви - в храме Барановичей хранят мозаики гениев Серебряного века

Сенсация напоказ. На стены Свято-Покровского храма Барановичей нанесены мозаики, которые век назад украшали самый большой православный храм Польши. Собор Александра Невского и параллельно самую высокую точку Варшавы поляки сровняли с землей в 1926 году. Для этого понадобилось почти 15 тысяч взрывов. Спасать украшения храма - мозаичные панно художников Васнецова, Бруни, Кошелева - решили в тогда строящемся храме Барановичей.



На произведения искусства молятся почти столетие. Многие даже и не догадываются о мировой ценности, казалось бы, простых изображений. Свято-Покровский храм, затерявшийся в частном секторе, стал своеобразным филиалом Третьяковки.



Съемочная группа Агентства теленовостей разобрала семь полотен буквально по стеклышкам. Неочевидная реликвияпод лупой "Главного эфира". Смотрите 13 марта вечером в 21:00.