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Тайна варшавской церкви - в храме Барановичей хранят мозаики гениев Серебряного века
Сенсация напоказ. На стены Свято-Покровского храма Барановичей нанесены мозаики, которые век назад украшали самый большой православный храм Польши. Собор Александра Невского и параллельно самую высокую точку Варшавы поляки сровняли с землей в 1926 году. Для этого понадобилось почти 15 тысяч взрывов. Спасать украшения храма - мозаичные панно художников Васнецова, Бруни, Кошелева - решили в тогда строящемся храме Барановичей.
На произведения искусства молятся почти столетие. Многие даже и не догадываются о мировой ценности, казалось бы, простых изображений. Свято-Покровский храм, затерявшийся в частном секторе, стал своеобразным филиалом Третьяковки.
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