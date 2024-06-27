Тайная история Великой Отечественной в документальном фильме "Спецгруппы. Освобождение"

История, которая не предавалась огласке 80 лет. Неизвестная страница операции "Багратион".Секретная миссия отрядов госбезопасности в тылу врага. Разведданные, которые бойцы спецотрядов и спецгрупп передавали командующим фронтов, изменяли стратегию и курс наступления. Пришло время обнародовать факты. Впервые на экране тайная история Великой Отечественной. 27 июня в вечернем эфире на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" документальный фильм "Спецгруппы. Освобождение" из цикла "Без срока давности" - совместного проекта Агентства теленовостей и Комитета госбезопаснсти Беларуси.