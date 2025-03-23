Тайны белорусских националистов, или Откуда берут свои методички бээнэровцы XXI века

Журналисты "Первого информационного" подготовили сенсационное расследование о белорусских националистах, тех, которые тесно сотрудничали с нацистами, рьяно исполняли их приказы, убивали белорусов и жили за счет западных спецслужб.

Уже завтра, 24 марта, на "Беларусь 1" после "Панорамы" выйдет первая серия фильма "Тайны белорусских националистов".

Там вы узнаете то, что так тщательно скрывают современные приверженцы нацистской идеологии - бээнэровцы XXI века.

"Белорусский секрет" - книга, вышедшая в 1982 году в США, наделала много шума. Автор - Джон Лофтус, бывший прокурор правительства Соединенных Штатов Америки и офицер военной разведки. Его заинтересовало, откуда в Америке столько белорусских националистов. И причастно ли правительство США к выдаче нацистским пособникам права на эмиграцию. Законно ли они получили документы?

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Евгений Кодин, завкафедрой Смоленского госуниверситета, доктор исторических наук, профессор (Россия):

"В части белорусских коллаборационистов никаких правил не существовало. Принимали тех, кого нужно было для ЦРУ принять, несмотря на то, были они коллаборационисты или нет. Нарушался в этой части закон американский - нужно было судить нацистов или пособников, а их брали к себе на службу и хорошо финансировали".

Расследование Джона Лофтуса было довольно громким. Статья о выходе книги была даже в советской газете "Известие". И это во времена холодной войны.

"Издание книги стало своего рода сенсацией для американского рядового читателя. Подлинным открытием стало сообщение автора о том, что многие военные преступники, на совести которых десятки тысяч жертв, спокойно благоденствуют в Америке, пользуясь щедрым покровительством властей", - писали тогда в СМИ.

Исходя из одного из выпусков программы "60 минут" (США, 1982 г.), следует, что все нацистские чиновники одного из районов Беларуси жили в Америке.

И это несмотря на то, что еще в 1943 году между Советским Союзом, Великобританией и США была достигнута договоренность о выдаче и привлечении к суду нацистских преступников. В статье "Долг перед павшими", вышедшей в марте 1983 года в советской прессе, говорилось: "…вскоре после победного мая 1945 года американская военная разведка, казалось бы, всерьез взялась за проверку преступного прошлого гитлеровских прихвостней из марионеточного национального "правительства" Беларуси. Дела более сотни бежавших в западные зоны Германии преступников были скрупулезно изучены. Чистосердечные показания дали тогда американцам гитлеровский "бургомистр Минска" Витольд Тумаш, его подручный Иван Ященко, Франц Кушель, скромно назвавший себя на допросе "военным министром Рутении". Станислав Станкевич - кровавый "хозяин" Борисова, пославший на смерть тысячи советских мирных граждан..."

Все они потом оказали за океаном и получили американское подданство.

Один из самых ярых нацистских пособников Станислав Станкевич был бургомистром Борисова, руководил всей оккупационной гражданской администрацией. В самом начале Великой Отечественной войны Станкевич добровольно пошел на службу к нацистам. Рьяно и преданно служил Третьему рейху.

Юрий Зверев, историк спецслужб, кандидат исторических наук:

"Под идеями освобождения территории и теми идеями, которые они провозглашали о создании якобы независимого государства или под протекторатом Третьего рейха, они должны были освободить эту территорию от тех, кто сопротивлялся - это партизаны и местное население".

Станкевич лично руководил переписью населения в Борисове. Она позволяла выявить лиц еврейской национальности и уже в конце июля 1941 года в городе создают гетто.

Гетто занимало несколько кварталов, было огорожено колючей проволокой. Туда был лишь один вход. Сегодня на этом месте установлен мемориальный камень.

Еще до проведения Вайнзейской конференции Станкевич решал еврейский вопрос в Борисове. Накануне расправы, 19 октября 1941 года, он организовал пышный банкет. Среди почетных гостей были немецкая администрация города, офицеры вермахта, СС с местными подругами и наиболее преданные Станкевичу полицаи. На банкете доктор Станкевич (именно так он подписывал все свои документы) объявил, что 20 октября начнется операция по ликвидации еврейского населения и поднял тост за успех предстоящего дела.

Советские военнопленные выкопали несколько могил. Каждая 10 м в длину и 5 м в ширину. Людей гнали пешком, некоторых подвозили на грузовиках, кто пытался бежать - расстреливали. Путь от гетто до места казни был усыпан трупами.

Ольга Гришкевич, научный сотрудник Борисовского объединенного музея:

"На допросе Оленин, полицейский, который участвовал в расстреле, рассказывал: "Мы стреляли, нам подвозили водку, закуску, мы делали перерывы, выпивали, закусывали и дальше продолжали стрелять. Один мальчик был ранен, он сел на груды трупов, мы начали стрелять в него по очереди, пока не снесли ему голову".

После войны Станкевич стал представителем Белорусской центральной рады в Антикоммунистическом блоке народов - организации, которая поддерживалась и спонсировалась ЦРУ.

"Работа с Радой БНР была понятна. Туда пришли коллаборационисты, заняли должности, которые соответствовали их квалификации, активно привлекались спецслужбами стран Запада для формирования агентурного аппарата из числа перемещенных лиц для информационно-пропагандистской работы, потому что многие из них работали, прямо состояли в штате различных радиостанций, таких как "Освобождение", "Свобода" затем, и формировали там соответственно белорусскую повестку", - рассказал замначальника Академии национальной безопасности Беларуси, доктор исторических наук, профессор Геннадий Краско.

ЦРУ финансировало многие проекты, связанные с Беларусью. За счет управления безбедно жили сотни нацистских пособников, в том числе и Островский с Абрамчиком.

Евгений Кодин:

"Абрамчик поставил цифру: "Мне для нормальной работы Рады БНР нужна минимум тысяча долларов в месяц, наша организация в Европе - она бедна, как церковная мышь". Условия продажи или покупки Абрамчика за 300 фунтов стерлингов интересны. До того Абрамчик пообещал две вещи. Первое: Западная Беларусь - польская территория. Второе: война с Советским Союзом неизбежна".

А для вооруженной борьбы в СССР находились надежные, как считалось, люди. Ведь за несколько дней до ухода с нацистами на запад белорусские националисты подготовили почву - по заданию Абвера создали пять повстанческих отрядов для подрывной и диверсионной деятельности.

Из допроса Всеволода Родьки: "…27 июня 1944 года в моей квартире... в Минске на совещание собрались Зуй, Кожан, Сикора, Лапицкий, Гинько, Мануйла, Марцинкевич. … обсуждали вопрос о необходимости организации подполья и формирования боевых повстанческих отрядов на территории Белоруссии… План, предложенный мною на совещании, был одобрен, вся диверсионная акция была названа "Калиновщиками".

Современным националистам даже придумывать ничего не пришлось. За них все придумали нацистские пособники. Те, кто сегодня занимается подрывной деятельностью, изменили лишь окончание в названии террористической организации.

Геннадий Краско:

"Рада БНР - это тот проект, который используется иностранными спецслужбами и подконтрольными им организациями уже на протяжении десятилетий".

В 1944 году на совещании по проекту "Калиновщики" присутствовал представитель Абвера - подофицер Вульфен. Были определены и командиры вооруженных отрядов.

Сикора должен был организовывать повстанческий отряд и действовать около Постав, Лапицкий - между Вилейкой и Молодечно, Мануйло - Барановичи. В районе Новогрудка - отряд диверсантов майора Витушко, выброшенный на парашюте в ноябре 1944 года.