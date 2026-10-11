Тайны подземных лабиринтов: белорусскому клубу спелеологов - 55 лет

Разгадывать тайны земных недр и штурмовать подземные лабиринты. В Беларуси нет природных пещер, но есть сильная школа подготовки. Единственному отечественному клубу спелеологов - 55 лет. Через него прошли более 500 исследователей, а за плечами команды около 250 экспедиций в Крым, на Кавказ и в пещеры Абхазии. Чтобы решиться на спуск в бездну, требуется не один месяц упорных тренировок. Мастерство будущие исследователи оттачивают на тренировочной базе в Минске. Ежегодно клуб открывает набор для новичков.

Елена Мойсеенок, председатель спелеологического клуба "Геликтит-ТМ":

"Важно не только, насколько ты сильный, но и как хорошо ты ходишь. На первых тренировках мы учим надевать снаряжение и подниматься вверх-вниз, спускаться, безопасно ходить, изучаем, что такое две точки, что жизнью своей рисковать не надо, что все-таки стоит соблюдать эти две точки. И смотрим за новичками в основном. Но часто, действительно, приходят, когда не понимают, что такое пещера, не понимают, видят картинки, видео смотрят. Приходя к дыре, они смотрят: "Ого, нам прямо туда?" Бывает и паника у людей, и отказываются. Мы никого не заставляем - это исключительно добровольное дело".

Сотни часов изнурительных тренировок, походов и сложнейших экспедиций. Для тех, кто связал судьбу с клубом, спелеология давно стала делом всей жизни. Как в Беларуси готовят покорителей недр Земли, расскажем в "Главном эфире" на "Беларусь 1".