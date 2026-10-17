Тайны штурма Кенигсберга: какую роль в операции сыграли белорусские разведчики

Краткий пересказ от ИИ

Ровно 81 год назад столица Восточной Пруссии, город Кенигсберг (нынешний Калининград) вместе с прилегающими территориями перешла в управление СССР. Решение было принято на Потсдамской конференции и стало гарантией возмещения убытков, которые понес Советский Союз от войны с фашистской Германией.

Мемориал 1200 воинам-гвардейцам - это священное место для каждого калининградца. Он был воздвигнут сразу после окончания войны в сентябре 1945 года и стал первым памятником в СССР, который посвящен людям, сражавшимся против фашизма. Это братская могила воинов 11-й армии 3-го Белорусского фронта, которые погибли в сражениях за Кенигсберг.

Сергей Булычев, зампредседателя правительства Калининградской области (Россия):

"Земля, политая кровью белорусов и русских солдат. Низко кланяюсь. Я родился в Беларуси, у меня отец был участником штурма Кенигсберга, поэтому я хочу передать всем поколениям, как в Беларуси, так и на территории Калининградской области, чтобы они помнили и знали, кому мы обязаны жизнью, кто лежит в этом святом месте".

В 1944 году Кенигсберг беспощадно бомбили. Причем это была британская авиация. Исторический центр города был практически полностью уничтожен. Здесь полыхали сильнейшие пожары и погибли около 6 тыс. человек, в основном мирное население города.

По мнению ряда историков, это была демонстрация силы перед СССР. Великобритания понимала, что советское наступление в Восточной Пруссии приближается и таким образом хотела показать свое влияние в регионе.

Взятие Кенигсберга - стратегическое значение для СССР

Для Советского Союза взятие Кенигсберга имело стратегическое значение. Во-первых, это был первый город нацистской Германии. Во-вторых, разгром восточно-прусской группировки противника давал возможность Красной Армии перебросить значительные силы на главное берлинское направление. Ну и в-третьих, это открывало для СССР серьезные геополитические преимущества на Балтике. Поэтому подготовка к штурму была очень серьезная. Ведь Кенигсберг - это был настоящий город-крепость.

Владислав Проценко, научный сотрудник Калининградского областного историко-художественного музея: "Город Кенигсберг был одним из самых укрепленных городов нацистской Германии. Помимо фортов, были еще 2 линии обороны. Выстроенные из траншей, минных полей, колючей проволоки и огневых позиций".

Уникальная операция Красной Армии

Неприступный Кенигсберг был взят всего за 4 дня. И сегодня это считается уникальной и одной из самых успешных операций Красной Армии. Очень помогли данные, которые добывали разведгруппы, заброшенные в тыл врага.

Александр Щеглов, эксперт калининградского представительства Национального центра исторической памяти при президенте России: "Сюда было заброшено 250 разведгрупп. Очень многие из них были сформированы из белорусских партизан, которые имели опыт работы в тылу врага, знали, как спрятаться, скрыться, как провести диверсии. К сожалению, многие из них погибали в течение первых суток и недель, потому что здесь все было забито немецкими войсками, не было нашего населения, в лесах не было партизан, которые могли бы оказать помощь. Многие разведгруппы были расстреляны в воздухе".

Легендарная разведгруппа "Джек"

Одна из самых известных - легендарная диверсионно-разведывательная группа "Джек". Сначала сражалась на оккупированной Беларуси, а после операции "Багратион", была заброшена в Восточную Пруссию. В тяжелейших условиях, без поддержки, группа проработала на территории врага 179 дней. В живых остались только трое. И сегодня в Калининграде легендарным разведчикам установлен памятник.