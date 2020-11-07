Тайны биографии Бядули - в "Главном эфире"

Культурный марафон сенсационных возвращений на родину продолжат. Так, в ближайших планах вернуть из Украины надгробную плиту писателю-автору "Шляхтича Завальни" Яну Барщевскому (чугунную платформу выкопали год назад во дворе жилого дома недалеко от Житомира) и перезахоронить белорусского поэта Владимира Жилку (он умер на территории России). Это совместные проекты швейцарского фонда Марии Магдалены Радзивилл и белорусского государства. Так, менее чем за год провели эксгумацию и транспортировку праха именитого Змитрока Бядули. Напомним, церемония перезахоронения прошла в Минске на этой неделе. Организация уже ведет работу над возвратом еще одного белорусского литературного классика, его имя пока не афишируют.



В довоенное время Бядуля входил в главное литературное трио Беларуси вместе с Купалой и Коласом. Но во времена Советов его имя вычеркнули из топа народных писателей страны. Заслуженно ли и с чем сегодня ассоциировать имя Бядули? Эксклюзивное расследование уже в это воскресенье в "Главном эфире".