Тайны биографии Яна Дамеля в Национальном художественном

"Nоmen-incognito" раскроют сегодня в Национальном художественном. В залах собрали документальные факты о забытом Яне Дамеле - художнике, объединившем изобразительное искусство Беларуси, Литвы и Польши еще в 19 веке. Кстати, экспозиция больше для ликбеза по биографии мастера. На стенах и экранах - архивные документы, личные письма с зарисовками и цифровые шедевры из зарубежных коллекций. Научно-исследовательский проект собирали за рубежом в течение года. Из картин, кроме портретов учителей и друзей Дамеля, главная - "Моление о чаше". Напомним, произведение Дамеля без даты и геолокации попало в фонды Национального художественного в 80-х, а до этого много лет находилось в костеле Кальварийского кладбища, где, по легенде, похоронен сам автор. Шедевр, который скрупулезно "спасали" в течение 5 лет, сегодня в топе "платиновых" картин в общем белорусском собрании.