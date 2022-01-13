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Тайны, интриги, карнавальные маски - Новогодний бал в Большом театре Беларуси

Тайны, интриги, карнавальные маски и бал-маскарад в старинном замке! Все это атмосфера, царящая в Большом театре Беларуси.

Вот уже 13-й сезон оперный приглашает гостей на ночь, чтобы вместе провести старый Новый год. Перед основной частью праздника в фойе традиционный разогрев - выступления музыкантов и тематические локации, например, астрологические прогнозы и гадания на любой вкус, познавательные интерактивные игры и квесты, мастер-классы и даже чайная церемония согласно китайским традициям. Впервые на балу настоящая замковая мистерия - "Рождественский вертеп" с участием артистов Детского музыкального театра-студии и солистов оперы. А в эти минуты на главной сцене Большого - концерт "Любовь, интриги и страсти Королей".

В этом году организаторы вернулись к традиции проводить основное танцевальное действо в фойе театра. Изучать па гости начали еще в октябре, а уже сегодня выйдут в полонезе, маршах, вальсах и польке Венского и Королевского бала. Завершится праздник в 3:00 огненным шоу на площадке у фонтана.

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