Тайны, интриги, карнавальные маски - Новогодний бал в Большом театре Беларуси

Тайны, интриги, карнавальные маски и бал-маскарад в старинном замке! Все это атмосфера, царящая в Большом театре Беларуси.

Вот уже 13-й сезон оперный приглашает гостей на ночь, чтобы вместе провести старый Новый год. Перед основной частью праздника в фойе традиционный разогрев - выступления музыкантов и тематические локации, например, астрологические прогнозы и гадания на любой вкус, познавательные интерактивные игры и квесты, мастер-классы и даже чайная церемония согласно китайским традициям. Впервые на балу настоящая замковая мистерия - "Рождественский вертеп" с участием артистов Детского музыкального театра-студии и солистов оперы. А в эти минуты на главной сцене Большого - концерт "Любовь, интриги и страсти Королей".