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"Тайны следствия v.10.0", фильм 2-й: неожиданность задержания, раскаяние и испуг в глазах преступников
Их работа - расследования. К 10-летию Следственного комитета Агентство теленовостей подготовило документальные фильмы о непростых буднях ведомства. Во второй серии проекта - продолжение фильма об ограблении ювелирного магазина "Яхонт" в Минске.
Кропотливая работа следователей дала свои результаты. Следователи буквально шли по следам грабителей. На расследование этого преступления им понадобилось 17 дней.
У следователей не было прямых доказательств, ведь налетчики почти не оставили следов. Как шло следствие и строилась доказательная база? Где сейчас дорогие украшения? Впервые следователи рассказали подробности этого громкого дела.
Ограбление было совершено двумя лицами: некий Федосов и Карачун. Они были неработающие. Карачун ранее судимый. Первоначально был задержан гражданин Федосов. Он был ошарашен, что его задержали. Он был не готов к этому. Используя момент неожиданности, был проведен его допрос в видеозаписи, на котором он подробно описал те обстоятельства, как он совершал преступление - с кем, как, когда. В глазах у него был испуг, больше ничего. Тогда же он сознался, что это не первое преступление, он и до этого принимал участие как и минимум в пяти преступлениях. И на допросе он подробно обозначил, когда он совершал эти преступления, с кем и обстоятельства.
Больше подробностей о дерзком ограблении - во второй серии фильма "Тайна следствия v.10.0".
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