"Тайны следствия. v.10.0": Нападение на ювелирный в Минске - на расследование преступления понадобилось 17 дней

Их работа - расследования. К 10-летию Следственного комитета Агентство теленовостей подготовило документальные фильмы о непростых буднях ведомства. В первой серии проекта - рассказ о самом дерзком ограблении в истории независимой Беларуси.





В августе 2018 года неизвестные в Минске напали на ювелирный магазин "Яхонт". Распылив перцовый газ и связав персонал, налетчики похитили драгоценности на сумму более полумиллиона долларов.











Кто причастен к грабежу? Как грабили ювелирный магазин? Были ли у нападавших сообщники? Нужно было найти ответы на эти вопросы. Любой следователь, раскрывая преступление, проживает жизнь бандита.







Кропотливая работа дала свои результаты





Было установлено, что преступники на протяжении нескольких дней на общественном транспорте приезжали в парк им. Горького, оттуда полтора километра шли пешком к ювелирному магазину. Наблюдали за ним, а после возвращались примерно этим же маршрутом. У площади Победы садились на общественный транспорт.

В день ограбления пассажиры маршрутки даже не догадывались, что они едут с грабителями, в сумках у которых драгоценности на 0,5 млн долларов.



После фигуранты пересаживались на другой транспорт. Камера, расположенная на троллейбусе, запечатлела двух мужчин на остановке в районе Академии наук за четыре дня до нападения.



После один из преступников садился в маршрутку и ехал в Колодищи - большой частный сектор. Постепенно круг из множества неизвестных замыкался.



Пачка сигарет позволила идентифицировать одного из нападавших. Но подозревать и обвинять - разные вещи. Нужна хорошая доказательная база. Ошибки быть не должно. За одним из подозреваемых следили четыре дня. Оперативники пытались получить образцы слюны, чтобы сопоставить его с биоматериалом, который налетчики оставили на месте преступлений. Впрочем, сами фигуранты вели себя очень осторожно. Один не курил, а второй никогда не бросал окурок на землю. Даже на балконе он оставлял сигарету в пепельнице.



Все подробности самого дерзкого ограблении в истории независимой Беларуси - 8и 9 сентября в вечернем эфире "Беларусь 1" в фильме 1-ом "Тайны следствия. V.10.0".

