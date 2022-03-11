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Тайны следствия v.10.0: "Станция конечная" - подробности громкого дела, связанного с хищением горючего в Беларуси
Факт
Наши корреспонденты готовят к эфиру очередную серию проекта "Тайны следствия". В этот раз речь пойдет о крупнейшем хищении дизельного топлива на Белорусской железной дороге. Как выяснили следователи, начальник топливной базы создал преступную схему по краже горючего.
Дизель якобы экономился на станции Брест-Центральный. Излишки похищались в городе Березе. А чтобы снять с себя все подозрения, оформлялись поддельные товарно-транспортные накладные, по которым топливо якобы уезжало в Брест. Делалось это для того, чтобы вернуть горючее туда, где оно было сэкономлено. И там тоже все сошлось. Но на самом же деле никуда ничего не отправлялось, а все перемещения происходили только на бумаге.
За 5 лет сообщникам удалось похитить 160 тонн дизельного топлива.
После задержания было возбуждено уголовное дело по факту хищения. Но это был не финиш, а только старт большого расследования. Следователям предстояло выяснить истинные масштабы деятельности преступной группы, кто ими руководил, а главное, как преступникам на протяжении нескольких лет удавалось похищать дизельное топливо тоннами и оставаться вне подозрения.
Все подробности самого громкого дела, связанного с хищением горючего в Беларуси, расскажем в проекте "Тайны следствия" 12 марта.
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