3.85 BYN
2.75 BYN
3.21 BYN
"Тбилисобе" в Минске быть! Фестиваль перенесен на осень
"Тбилисобе" в Минске быть! Фестиваль перенесен на осеньnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/b6087a3b-8bb9-4499-8c62-4a185987da3f/conversions/0ca7d731-d321-4f44-ad59-aac5c26d5b30-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/b6087a3b-8bb9-4499-8c62-4a185987da3f/conversions/0ca7d731-d321-4f44-ad59-aac5c26d5b30-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/b6087a3b-8bb9-4499-8c62-4a185987da3f/conversions/0ca7d731-d321-4f44-ad59-aac5c26d5b30-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/b6087a3b-8bb9-4499-8c62-4a185987da3f/conversions/0ca7d731-d321-4f44-ad59-aac5c26d5b30-xl-___webp_1920.webp 1920w
Об этом сообщил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республике Беларусь Валерий Кварацхелия сегодня во время онлайн-конференции, организованной Национальным пресс-центром.
Валерий Кварацхелия сказал, что пандемия коронавируса скорректировала планы проведения полюбившегося минчанам грузинского праздника. Тем не менее, посол уверен, что программа предстоящей "Тбилисобы" будет не менее насыщенной, чем в предыдущие годы, когда приезжало много коллективов из Грузии.
Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда