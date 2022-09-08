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Те, кто инициировал санкции, сами не ожидали такого поворота - индивидуальный предприниматель из Могилева
Наталья Скачинская начинала швеей на предприятии Могилева, в 2010 году открыла ИП. Занимается оформлением окон. Замер, эскиз, подбор текстиля - все делает под ключ. В апреле ключ от места работы пришлось отдать.
Несмотря на то, что дело Натальи приостановлено, ИП она не закрывает.
"Предприниматель - это предприимчивый человек, целеустремленный, - рассуждает Наталья. - Он знает, на что идет, куда вкладывает деньги, с кем будет работать. Сломить такого человека очень трудно".
Санкции коснулись всей семьи Натальи. Ее муж потерял работу, но ему удалось устроиться в государственную организацию.
Если будет непростое время, государство выживет, а ИП - нет. Государство всегда будет поддерживать свой народ, не даст голодать.
Есть у Натальи и психологический портрет тех, кто инициирует санкции: "Это люди нежизнелюбивые, депрессивные. Думаю, что они сами не ожидали такого поворота событий после введения санкций. Тяжелее стало ведь не только нам, но и всему миру, много людей страдает".
Сейчас Наталья больше времени уделяет семье, ведь она многодетная мама, а еще задумывается над тем, как возобновить свою работу, на чем сделать акцент, где снять помещение и как дальше строить дело.
Об откровениях индивидуального предпринимателя смотрите в новом выпуске фильма Агентства теленовостей "Санкции для народа".
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