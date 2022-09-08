ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Те, кто инициировал санкции, сами не ожидали такого поворота - индивидуальный предприниматель из Могилева

Те, кто инициировал санкции, сами не ожидали такого поворота - индивидуальный предприниматель из Могилева

Наталья Скачинская начинала швеей на предприятии Могилева, в 2010 году открыла ИП. Занимается оформлением окон. Замер, эскиз, подбор текстиля - все делает под ключ. В апреле ключ от места работы пришлось отдать.

Несмотря на то, что дело Натальи приостановлено, ИП она не закрывает.

"Предприниматель - это предприимчивый человек, целеустремленный, - рассуждает Наталья. - Он знает, на что идет, куда вкладывает деньги, с кем будет работать. Сломить такого человека очень трудно".

Санкции коснулись всей семьи Натальи. Ее муж потерял работу, но ему удалось устроиться в государственную организацию.

Если будет непростое время, государство выживет, а ИП - нет. Государство всегда будет поддерживать свой народ, не даст голодать.
Наталья Скачинская

Есть у Натальи и психологический портрет тех, кто инициирует санкции: "Это люди нежизнелюбивые, депрессивные. Думаю, что они сами не ожидали такого поворота событий после введения санкций. Тяжелее стало ведь не только нам, но и всему миру, много людей страдает".

Сейчас Наталья больше времени уделяет семье, ведь она многодетная мама, а еще задумывается над тем, как возобновить свою работу, на чем сделать акцент, где снять помещение и как дальше строить дело.

Об откровениях индивидуального предпринимателя смотрите в новом выпуске фильма Агентства теленовостей "Санкции для народа".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все