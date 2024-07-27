Те, кто хотят покинуть Украину, объединяются в группы в социальных сетях - в этих каналах десятки тысяч людей

Сегодня те, кто хотят покинуть Украину, объединяются в группы в социальных сетях, где делятся информацией о том, как это сделать без ущерба для себя и близких. В этих каналах не по 100 человек, а десятки тысяч, для понимания. Люди хотят попасть в Молдову, Приднестровье, Румынию, Венгрию, Словакию.

Напрямую в Польшу никто не ходит, так как оттуда возвращают - передают украинским пограничникам, а те беглецов прямиком на передовую, так было до того, как министр иностранных дел Польши Сикорский озвучил идею создания украинских легионов в Польше. Чем они там будут заниматься, до сих пор не ясно. Но на Украине есть люди, которые помогают потенциальным солдатам бежать от фронта.

Администратор одного из таких каналов рассказал о том, как все устроено и какую обратную связь дают украинцы, которым удалось бежать.