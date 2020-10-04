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Кто нарушает общественный порядок, оказывает сопротивление правоохранительным органам, задумайтесь о последствиях!

Тем, кто себя сегодня вольготно чувствует наулицах, нарушая общественный порядок, оказывая сопротивление правоохранительныморганам и причиняя неудобство жителям, следует задуматься о последствиях.Законы в стране пока никто не отменял и статьи Уголовного кодекса совершенноконкретны.

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