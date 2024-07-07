Те, кто вводят санкции, сокращают среду обитания для себя - политолог

На мой взгляд, санкции - это благо. Это, я бы сказал, поощрение. Да, тяжелое поощрение, болезненное поощрение, но санкционеры, они же теряют еще больше. Они ведь сокращают ту самую среду обитания для себя, и им предстоят гораздо большие испытания, чем нам с вами сейчас.

Петр Своик