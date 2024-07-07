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Те, кто вводят санкции, сокращают среду обитания для себя - политолог
Те, кто вводят санкции, сокращают среду обитания для себя, и им предстоят гораздо большие испытания. Об этом в программе "Главный эфир" заявил казахстанский политолог и экономист Петр Своик.
Западная модель, построенная на ростовщическом снабжении экономики и обязательной ресурсной эксплуатации расширяемой периферии (золотой миллиард, ядро, тоже расширяется, но система работает за счет расширения периферий), вот это все закончилось, - подчеркнул он. "Уже нет той Индии, того Китая, которых можно было использовать как ресурсные провинции. Поэтому санкции в рамках статической модели (фукуямовской, когда либеральная система победила) - это изгнание провинившихся, изгнание их из системы, где они должны, если не помереть, то во всяком случае прозябать на окраине", - пояснил эксперт.
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Политолог напомнил, что белорусский Президент и в ШОС уже говорят, что надо ускорять создание внедолларовых расчетных систем.
На мой взгляд, санкции - это благо. Это, я бы сказал, поощрение. Да, тяжелое поощрение, болезненное поощрение, но санкционеры, они же теряют еще больше. Они ведь сокращают ту самую среду обитания для себя, и им предстоят гораздо большие испытания, чем нам с вами сейчас.
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