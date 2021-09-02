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Театр имени М. Горького открывает 89-й сезон "Проделками Ханумы"
В эти минуты Русский театр официально открывает 89-й сезон грузинскими "Проделками Ханумы". Старт показов на домашней сцене, спустя два года - до этого театр Горького временно базировался в стенах Дворца профсоюзов. Подмостки прошли модернизацию: два десятка спектаклей заиграют в новых световых решениях и с более качественным звуком. Все ноу-хау весь август внедряли в репертуар.
Встала задача восстановления репертуара, потому что много спектаклей не игралось на сцене Белсофпрофа по техническим причинам. И некоторые спектакли мы даже не помним, забыли, потому что они игрались три года назад. Это практически как новая постановка. Сейчас работаем в двух направлениях: готовим премьеры, которые были приостановлены немножко, вспоминаем и восстанавливаем световые партитуры спектаклей, которые шли на большой сцене."Братья Карамазовы" и "Граф Монтекристо" - премьеры 89-го сезона театра Горького
В запуске театра Горького - два премьерных спектакля. "Братья Карамазовы" и "Граф Монтекристо". Для них уже готовы декорации, в разработке - гардероб. Репетиции "братьев" начнутся на большой сцене на этой неделе, зрители увидят постановку по Достоевскому в конце октября.
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