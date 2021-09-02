Театр имени М. Горького открывает 89-й сезон "Проделками Ханумы"

Встала задача восстановления репертуара, потому что много спектаклей не игралось на сцене Белсофпрофа по техническим причинам. И некоторые спектакли мы даже не помним, забыли, потому что они игрались три года назад. Это практически как новая постановка. Сейчас работаем в двух направлениях: готовим премьеры, которые были приостановлены немножко, вспоминаем и восстанавливаем световые партитуры спектаклей, которые шли на большой сцене. "Братья Карамазовы" и "Граф Монтекристо" - премьеры 89-го сезона театра Горького

Сергей Ковальчик, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени М. Горького