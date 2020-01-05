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Театрализованное представление в рамках акции "Наши дети" прошло в столице
Акция "Наши дети" продолжает дарить радость маленьким белорусам.
Накануне в Минский городской дворец культуры на театрализованную постановку "Новогоднее приключение зубренка" пригласили более 300 юных зрителей. Это дети из многодетных семей; ребята с особенностями развития и те, кто остался без родительской опеки. Благотворительное представление - инициатива Минской городской организации "Белорусский союз женщин".
Ну и, конечно, каждый ребенок получил сладкие подарки, а также канцелярские принадлежности и игрушки.
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