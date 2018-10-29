Театрализованный концерт к 100-летию комсомола прошел во Дворце Республики

В торжественном собрании приняли участие ветераны комсомольского движения и преемники - активисты БРСМ и пионеры, а также представители молодежных организаций стран СНГ. Программа театрализованного концерта построена по принципу передачи эстафеты поколений: от первых комсомольцев до их современных последователей.

Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (или комсомол) был создан 29 октября 1918 года в Москве. В 70-ые годы комсомольцами были 36 миллионов человек в возрасте от 14 до 28 лет. Основы и принципы молодежной организации в 2002 году перенял Белорусский республиканский союз молодежи.