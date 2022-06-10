Театральная Беларусь

История театра Беларуси связана с творчеством странствующих артистов. В XVI веке начали развиваться кукольные и школьные театры, а спустя 200 лет - городские.

Особую популярность завоевали Несвижский театр Радзивиллов, Гродненский театр Тизенгауза и Ружанский театр Сапегов. Во многих театрах Беларуси уже в те времена были балетные, оперные, драматические труппы и хорошие сцены. В некоторых даже велась подготовка будущих артистов.

Основоположником театрального искусства в Беларуси считают Винцента Дунина-Марцинкевича. Однако ключевой этап развития начался в XX веке. Этому содействовали Карусь Каганец, Леопольд Родзевич и другие одаренные драматурги.

Современные театры

В Беларуси 28 гостеатров, при этом четыре из них являются национальными.



Национальный академический Большой театр оперы и балета (Минск) - единственный оперный театр в Беларуси. Примечателен не только своим репертуаром, но и тем, что построен в стиле конструктивизма. Ознакомиться с афишей и узнать более подробную информацию можно на официальном сайте Большого театра Беларуси;

Национальный академический театр им. Янки Купалы (Минск) - старейший театр в столице (основан в 1890 году). Постановки здесь на белорусском языке. Самые известные - " Паўлінка ", "Пінская шляхта", "Чорная панна Нясвіжа";

Гродненский областной театр кукол - находится в здании, которое является памятником архитектуры XVIII века. Профессиональный коллектив театра считался одним из лучших в Европе;

Гродненский областной драмтеатр - легенда гласит, что здание было построено в виде короны Стефана Батория. Сегодня это одна из визитных карточек Гродно. В репертуаре театра и белорусская классика, и современная драматургия;

Белорусский государственный музыкальный театр (Минск) - отличается богатым репертуаром (здесь ставят оперетты, музыкальные комедии, рок-оперы, мюзиклы и не только). Многие постановки вошли в золотой фонд национальной культуры.

Следите за афишей театров Беларуси и приходите на спектакли - вы отдохнете, получите эстетическое удовольствие и прикоснетесь к богатой национальной культуре.

Успех за рубежом и лучшие актеры театра

В Беларуси регулярно проводятся театральные форумы и фестивали, которые направлены на развитие международного сотрудничества:

В 2011 году была учреждена "Национальная театральная премия".

Белорусские творческие коллективы получили признание не только на родине, но и за рубежом. Например, Национальный Большой театр Беларуси не раз гастролировал по Европе с лучшими классическими произведениями. На протяжении многих лет у отечественных и зарубежных зрителей пользуются популярностью оперы "Аида" Верди и " Дзікае паляванне караля Стаха " Солтана, балет "Лебединое озеро" Чайковского и другие шедевры.

Настоящими мастерами сцены театров Республики Беларусь стали Стефания Станюта, Ростислав Янковский, Геннадий Овсянников, Зоя Белохвостик, Геннадий Гарбук, Виктор Манаев. Безусловно, это не все имена - талантливых белорусских служителей Мельпомены намного больше!