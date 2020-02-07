Театральный мир простился с легендарным режиссером Борисом Луценко

Театральный мир сегодня простился с легендарным режиссером Борисом Луценко. Народного артиста Беларуси не стало 5 февраля.



Борису Ивановичу было 82. Церемония прощания состоялась в его родном Русском драматическом театре. Почтить память пришли актеры ведущих театров Беларуси, драматурги и сценаристы, руководители культурных учреждений и представители министерств. По традиции в последний путь народного артиста проводили овациями.



Борис Луценко прослужил Русскому театру 37 лет и поистине стал "крестным отцом" успеха этих театральных подмостков. Именно здесь он поставил знаковые спектакли - "Макбет", "Трехгрошовую оперу", "Трагедию человека". Всего Борис Иванович срежиссировал более сотни спектаклей в театрах Беларуси и зарубежья. Похоронили Бориса Луценко на Восточном кладбище.



