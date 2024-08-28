Техас атакуют аллигаторы. Местным полицейским приходится делать за день по несколько выездов на вызовы о зубастых незваных гостях. Как правило, рептилии приходят под дверь частных домов. Часто полицейским приходится искать индивидуальный подход к аллигаторам, ведь, несмотря на свой небольшой размер, они могут быть очень опасны. Это вам не добряк Гена, играющий на гармошке, американские крокодилы песни не поют.