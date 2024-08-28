3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Техас атакуют аллигаторы
Техас атакуют аллигаторы. Местным полицейским приходится делать за день по несколько выездов на вызовы о зубастых незваных гостях. Как правило, рептилии приходят под дверь частных домов. Часто полицейским приходится искать индивидуальный подход к аллигаторам, ведь, несмотря на свой небольшой размер, они могут быть очень опасны. Это вам не добряк Гена, играющий на гармошке, американские крокодилы песни не поют.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов