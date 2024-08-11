Техническая эволюция стрелкового оружия Беларуси - в проекте "Арсенал Родины"

Вопрос обеспечения вооружением остается на неизменном контроле Президента. Посыл главы государства - оснащать нашу армию современным, высокоточным и эффективным оружием. Техника должна обеспечивать подразделениям Вооруженных Сил защищенность, высокую мобильность, управляемость, возможность вести разведку и наносить точные огневые удары на большие расстояния.

В июне 2021 года Президент скажет о необходимости производства стрелкового оружия в Беларуси, уже через год наши оружейники проведут испытания первого белорусского автомата ВСК-100 от конструкторов Белспецвнештехники. Среди преимуществ бесшумность, точность стрельбы, надежность и высокая скорострельность. Техническая эволюция стрелкового оружия - в проекте "Арсенал Родины".