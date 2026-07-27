Технические нормы против приватности и безопасности: чем подъемник для инвалидов мешает жильцам дома

Видео в TikTok, где женщина уверяет, что интересы целого подъезда не учли при проектировании и постройке подъемного механизма для человека с инвалидностью, набрало свыше 144 тыс. просмотров и вызвало серьезный резонанс. Ситуацию разбирали в очередной серии проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко".

"Подъемник установлен в полуметре от моего окна. Если быть точнее, то это 66 см в близости от моего балкона. Мы просили сместить этот подъемник хотя бы на 1-1,5 м, как это делается в других домах, в других подъездах, или рассмотреть другие технические решения. Наши просьбы остались без действий, - заявила Ольга Соколова в видеообращении. - Мы с соседями не против доступной среды для маломобильных граждан. Но нельзя улучшать условия проживания одной категории граждан за счет ухудшения условий проживания другой категории граждан, особенно несовершеннолетних детей. Важно, чтобы такая помощь не наносила вреда детям: это постоянный шум, свет, затенение от подъемника, прямой обзор в комнату детей - это реальный риск для приватности и безопасности. Вопрос по существу не рассмотрен. Чиновники говорят, что все, что за пределами вашей квартиры, вас не должно волновать. Мы требуем пересмотра проекта и независимой экспертизы".

Ольга также обращалась в ЖКХ, администрацию Фрунзенского района, в горисполком, КГК, МЧС, прокуратуру.

Проблемный вопрос возник по адресу ул. Шаранговича, 29. Ольга обозначила, что в ее квартире две жилые комнаты. Одну из них занимает ее несовершеннолетний ребенок. "Чувство приватности нарушено. Любой человек может подойти. Подъемник на расстоянии вытянутой руки от окна", - подчеркнула она.

К разговору о безопасности, посторонние пользоваться устройством не могут. Одни ключи в руки. Ими пользоваться могут только зарегистрированные жители в Центре социального обслуживания, отметила одна из участников дискуссии на эту тему.

Кто-то из соседей, кстати, поднял тему несправедливости оплаты за работу такого подъемника. И даже не против, чтобы им компенсировали несколько рублей в месяц.

Татьяна Усович:

"Досадно до смеха, до низости, когда человек говорит о какой-то стоимости. А если поднять извещение об оплате, то увидим, что подъем лифта на второй этаж за два человека - 2 рубля, и на двенадцатый - два рубля. Там идет расчет от количества человек. Корректирующего коэффициента этажности как такового нет".

Вернемся к ситуации Ольги, она говорит, что не против безбарьерной среды, но вот если б с обратной стороны дома, где еще один подъезд. Там, по ее словам, можно спилить решетку и установить подъемник.

"У нас другого выхода не было. Когда приходили пожарники из горисполкома, они обследовали ту часть, - обозначила Татьяна Усович. - Со стороны месторасположения там нельзя это делать, медицинская помощь не должна крутиться, она не может с той стороны подъезжать. Там пожарный выход, маленькая площадочка для того, чтобы развернуться. Это технические нормы".

Андрей Новик, директор ЖКХ № 2 Фрунзенского района г. Минска:

"У проекта было разработано оптимальное, единственно правильное место размещения данного подъемника, потому что с тыльной стороны выхода не хватало места общего пользования для разворота с инвалидной коляской. Технические нормы говорят о том, что от выхода из жилого дома до места ближайшей стоянки должно быть не менее 50 м. Невозможно было соблюсти эти нормы".

Ольга отметила, что везде, куда она обращались, никто не объяснял, почему подъемник расположили так близко к окнам.

"Министерство архитектуры и строительства осознанно жестко не нормирует размещение средств, которые обеспечивают доступность среды в пространстве, потому что каждое здание, каждый жилой дом имеет свои особенности, как конструктивные, так и объемно-планировочные, которые должны учитываться непосредственно на месте при разработке проектной документации", - обозначила замначальника главного управления - начальник управления Минстройархитектуры Екатерина Митковец.

Как пояснил замдиректора ОАО "Белкомплекспроект" Юрий Завьялов, главным в этом вопросе является здравый смысл и непересечение несущей конструкции здания. "То есть мы могли и ближе разместить этот подъемник, если бы это было необходимо. Но там была возможность, поэтому мы взяли максимальное расстояние", - отметил он.

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"С точки зрения закона здесь все абсолютно в рамках действующего национального законодательства. Я изучила переписку, которая велась по обращениям гражданки (Ольги - прим. ред.), и могу констатировать, что ей были даны грамотные и мотивированные ответы, в том числе со ссылкой на национальное законодательство".

Строительство подъемника пришлось даже прервать на время. Это была реакция на обращение. "Приостановка была из-за жалоб. Но жалобы эти были абсолютно необоснованные. Мол, будут ездить какие-то люди, которые будут заглядывать на балкон, а на балконе дети играют. Ну, извините, какие дети на балконе без взрослых? Тем более балкон - это вообще не помещение квартиры", - отметил Юрий Завьялов.

Как обозначил Андрей Новик, согласие жильцов на установку подъемника вообще не нужно: "Нужно только наличие зарегистрированного в данном подъезде человека, который нуждается в обустройстве элементами безбарьерной среды".

В процессе разбирательства в ситуации выяснилось, что пользователи этого подъемника готовы идти на компромисс и оставлять подъемник, не на уровне первого этажа, а ниже.

Но шум от подъемника был тоже среди претензий. Когда сравнили со звуков проезжающего авто, стало очевидно, что элемент безбарьерной среды работает практически бесшумно.

Теперь резюмируем. Должны ли местные власти уведомлять жильцов дома о том, что планируют установить пандус или подъемник? Нет. Есть ли нормы, на каком расстоянии может находиться подъемник от балкона? Нет.

Каждый случай рассматривается индивидуально, и главное в этом деле - здравый смысл. Героиня TikTok постоянно говорит "дети, дети". Речь о парне, которому 17, и это не из окна своей комнаты он смотрит на конструкцию, а с балкона, к которому примыкает спальня.

И опять же, сам подъемник, договорились, будут оставлять ниже первого этажа. Что до шума, наверняка на этапе строительства он был, но сейчас абсолютно бесшумен. О вопросе денег в жировках вообще лучше промолчать. Хочется верить, что все эти разговоры "верните мне 2 рубля в месяц" - это просто эмоции.

А что до подъемника, даже если такое делается по потребности конкретного человека, в будущем при необходимости это может стать спасением и для других. Помните об этом и давайте будем гуманнее относиться друг к другу.