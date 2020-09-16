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Технические неполадки на "Гродно Азоте" устранены

Накануне ряд телеграм-каналов пытался сделать откровенный вброскасаемо предприятия "Гродно Азот"

. Якобы из-за забастовки там не работают два цеха, а это грозит остановкой всего завода. Как сообщили нашему каналу в Белнефтехиме, все дело в вышедшем из строя датчике. В результате оборудование стало в режим блокировки. Сейчас все технические неполадки на "Гродно Азоте" устранены.

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