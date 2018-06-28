Техника парада. Вертолет Ми-8

Воздушную часть откроет тройка современных многоцелевых вертолетов Ми-8, они пронесут три знамени - Государственный флаг, знамя Вооруженных Сил Беларуси, а также Военно-воздушных сил и войск ПВО. Машины - в новой модификации, которой нет практически ни в одной стране мира.