3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Техника парада. Вертолет Ми-8
В канун Дня Независимости Агентство теленовостей продолжает уникальный проект "Техника и лица парада".
Воздушную часть откроет тройка современных многоцелевых вертолетов Ми-8, они пронесут три знамени - Государственный флаг, знамя Вооруженных Сил Беларуси, а также Военно-воздушных сил и войск ПВО. Машины - в новой модификации, которой нет практически ни в одной стране мира.
Новейшее оснащение позволяет вертолету выполнять множество задач - от транспортировки грузов и поисковых операций до огневой поддержки и высадки десанта (видео).
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все