3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Техника и лица парада. Зенитный ракетный комплекс "Тор"
Несколько дней остается до главного праздника нашей страны. В канун Дня Независимости Беларуси Агентство теленовостей продолжает премьерный показ уникального проекта "Техника и лица парада". Среди многочисленных образцов вооружения он отличается крепкой броней, высоким интеллектом и суровым характером. Зенитный ракетный комплекс "Тор" охраняет объекты стратегической важности. Среди них и Белорусская АЭС. На параде 3 июля "Тор М2" займет главную дорогу (видео).
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все