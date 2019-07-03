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Техника парада. Легкобронированный автомобиль предприятия "АГАТ"

В военном параде примут участие почти 300 единиц военной техники: 26 парадных расчетов включают в себя и передовые образцы военпрома . Всего 3 июля на параде широкой публике представят 10 новинок. И одна из них - это современный многофункциональный разведывательный комплекс, детище предприятия "АГАТ"! Легкобронированный автомобиль с уникальными возможностями. Предназначен комплекс для ведения войсковой разведки в различных видах боя, в любое время суток и при любой погоде, включая условия ограниченной видимости.

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