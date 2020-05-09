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"Техника парада". Легкобронированный автомобиль "Рубон"

В этом году на параде в Минске были представлены новинки белорусского военпрома. Среди них легкобронированный автомобиль "Рубон". Его уникальные тактико-технические характеристики позволяют экипажу справляться с целым спектром задач.

Разведка, патрулирование, сопровождение колонн, миротворческие и милицейские операции. А также ведение боевых действий и днем, и ночью с места и в движении (видео).

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