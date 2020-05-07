ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Техника парада. Реактивная система залпового огня "Флейта"

Об участниках парада, в том числе и механизированной колонне, рассказываем и мы. Агентство теленовостей подготовило серию новых роликов - техника парада. Для съемок были отобраны лучшие новинки Госкомвоенпрома. Легкобронированный автомобиль "Рубон", радиолокационные станции "Восток" и "Роса". Сегодня авторы расскажут о реактивной системе залпового огня "Флейта" (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все