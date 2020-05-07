Техника парада. Реактивная система залпового огня "Флейта"

Об участниках парада, в том числе и механизированной колонне, рассказываем и мы. Агентство теленовостей подготовило серию новых роликов - техника парада. Для съемок были отобраны лучшие новинки Госкомвоенпрома. Легкобронированный автомобиль "Рубон", радиолокационные станции "Восток" и "Роса". Сегодня авторы расскажут о реактивной системе залпового огня "Флейта" (видео).



