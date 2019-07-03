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Техника парада. Современный многофункциональный разведывательный комплекс

В военном параде примут участие и почти 300 единиц военной техники: 26 парадных расчетов включают в себя и передовые образцы военпрома. Представят 10 новинок. И одна из них - современный многофункциональный разведывательный комплекс (видео).

Прямая трансляция парада начнется 3 июля в 21:00

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