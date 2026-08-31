ТехноДРАЙВ в Студенческой деревне: молодежь заводит новые знакомства под открытым небом

Музыкальный вечер в формате open-air проходит в столичном жилом комплексе "Студенческая деревня". Масштабной дискотекой "ТехноДРАЙВ" от Республиканского молодежного центра учащиеся белорусы ставят финальный аккорд уходящего лета и заряжаются энергией на новый учебный сезон.

"На эту дискотеку прихожу уже второй раз и просто поражаюсь атмосфере: все очень сильно сплачиваются, дружат. Когда танцуешь, случайно задеваешь рукой человека, ты с ним не ругаешься, а начинаешь дружить", - поделилась впечатлениями студентка.

"То, что устраивают такие дискотеки, это очень круто. Можно познакомиться с кем-то, узнать кого-то", - сказала другая девушка.

Виктория Захаревская, начальник Республиканского волонтерского центра:

"Мы слышим нашу молодежь, мы очень часто делаем различные опросы, встречи с молодежью. И одной из ключевых потребностей нашей молодежи - это какие-то движовые мероприятия, где они могут собраться вместе, потанцевать, потусить".

Отметим, дискотека продлится до 23:00, поэтому присоединиться могут все желающие с 16 лет. Вход свободный.