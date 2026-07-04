За 5 лет промышленность в Беларуси совершила технологический рывок, запустив масштабное производство в энергетике, в горном деле, освоив выпуск новых видов электротранспорта и укрепив статус мирового лидера в машиностроении.

Энергетическая безопасность. Наша гордость - АЭС. Запуск и стабильная работа станции стали историческим шагом, который изменил энергетический баланс и экономику страны, позволив отказаться от импорта электроэнергии.

БелАЭС дала импульс стремительному развитию региона, она формирует практически половину доходов бюджета района. По уровню средней заработной платы он уже входит в тройку лидеров Беларуси. За 5 лет энергоблок подтвердил свою надежность и эффективность.

Петриковский горно-обогатительный комбинат - новая точка на промышленной карте государства. В это пятилетие позволил нарастить экспортный потенциал белорусского "красного золота" - калийных удобрений. Это самый масштабный и стратегически важный инвестпроект в калийной отрасли страны за последние десятилетия. Предприятие превратилось в мощный самостоятельный промышленный узел.

Стратегический объект строили почти 10 лет, вложив в него более миллиарда долларов. Но эти деньги окупятся с лихвой, уверяют эксперты. Ведь ежегодно здесь будут выпускать 1,5 млн тонн удобрений с последующим ростом производства. Специалисты уверены, что Петриковский комбинат в перспективе обгонит Солигорский.

Белорусская национальная биотехнологическая корпорация - уникальный для СНГ и Европы масштабный проект, созданный в тандеме с Китаем. Вышел на стопроцентную загрузку биотехнологического производства. Корпорация стала ключевым драйвером умного АПК и технологического суверенитета не только Беларуси, но и Союзного государства.

Корпорация приобрела уникальный статус, стала единственной площадкой в регионе, где глубокая переработка зерна дает сразу 4 незаменимые аминокислоты.

БНБК полностью закрывает потребности животноводства в кормовых аминокислотах, на импорт которых страна ежегодно тратила около 200 млн долларов.

Машиностроение. Достижения есть по каждому из направлений - от электробусов до новинок сельскохозяйственной и лесной техники. Отрасль совершила мощный технологический рывок, перейдя от сборки из импортных узлов к созданию суверенных цифровых электрических платформ.

Самосвалы-роботы работают в карьерах без водителей, управляясь искусственным интеллектом и оператором удаленно. В Республике Беларусь за тысячи километров можно управлять.

БЕЛАЗ не просто заместил ушедшие западные технологии, а создал принципиально новые классы карьерной техники, перешел на зеленую энергию. Первый в мире 130-тонный гибрид создали белорусские инженеры. Самосвал сочетает в себе маломощный дизельный двигатель с аккумуляторными батареями, накапливает энергию при спуске в карьер и выдает полную мощность при подъеме, экономе до 30 % топлива.

Первый беспилотный трактор у МТЗ. Машина с искусственным интеллектом способна самостоятельно обрабатывать поля по спутниковым картам, оптимизируя расходы топлива и семян. Изюминка сельскохозяйственной техники - суперкомбайны-миллионники.

Гомсельмаш вывел на поля флагманские зерноуборочные машины и гибридные модели. По производительности и комфорту кабины с бортовыми компьютерами и автопилотом полностью заменили немецкие и американские аналоги.

Ставка на переработку собственного сырья, локализацию производства, а также на высокотехнологичные компоненты. Это уже позволило увеличить мощность многих заводов. К примеру, на "Ивацевичдрев" запустили новую линию ламинирования ДСП.

В мировом рейтинге конкурентоспособности промышленности Беларусь на 56-й позиции на планете.

Продовольственная безопасность. Отрасль удерживает рекордные показатели по урожайности, уверенно входит в топ-5 мировых экспортеров молочной продукции и является одним из лидеров по производству на душу населения ржи, картофеля, льноволокна. А в багаже белорусских ученых к этому моменту уже более 600 сортов сельскохозяйственных культур.

Экспорт нашего продовольствия и технологий - часть внешней политики. Интересы Беларуси в разных точках планеты задали тон визитов к нам высоких гостей из разных стран и определили спектр наших переговоров на международных площадках. Визиты Беларуси были сфокусированы на углублении интеграции в рамках Союзного государства, укреплении связей со странами ЕАЭС, СНГ, ШОС и активном выходе на рынки стран дальней дуги.

Поднебесная. Официальные рабочие визиты в Пекин для переговоров подтвердили статус всепогодного стратегического партнерства. Лидеры заявили о новой эпохе в отношениях и беспрецедентном их уровне.

Белорусская техника и технология получили продвижение после масштабных переговоров с лидерами стран Африки. Это Экваториальная Гвинея, Кения, Зимбабве. В марафоне встреч высокого уровня и Арабские Эмираты. А выступление Президента на Всемирном саммите по климату в Дубае вызвало широкий резонанс на планете. Позицию Беларуси с резкой и прямолинейной критикой глобальной климатической политики услышали в мире.

ШОС и БРИКС. Ключевыми событиями для Беларуси на международной арене, с которыми стартовал и новый этап развития страны, стало вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, получение статуса партнера БРИКС и глубинная трансформация отношений в рамках Союзного государства. Эти шаги ознаменовали масштабный разворот внешней политики страны на Восток и Глобальный Юг.

Для Беларуси ШОС - важная международная площадка для отработки конкретных механизмов развития сотрудничества в сфере противодействия угрозам терроризма, экстремизма, организованной преступности. Белорусское государство выступает за укрепление экономического измерения организации в качестве важнейшего фактора стабильности в Евразийском регионе.

БРИКС расширяет наши рынки сбыта. Статус страны-партнера предоставляет Беларуси новые возможности для диверсификации экспорта, обхода торговых ограничений и доступа к технологиям на глобальном рынке.

Союзное государство. Беларусь укрепила партнерство с Россией. Интеграцию последних пяти лет эксперты называют не иначе, как беспрецедентной. Она строится на истории в 30 лет формирования Союзного государства. Рекордные цифры XIII Форума регионов, который в 2026 году принял Минск и столичный регион, тому подтверждение.

В международном треке укрепились также позиции Беларуси в ЕАЭС. Минск стал центром евразийской интеграции, принятия стратегических решений. Состоялся масштабный Евразийский экономический форум с участием делегаций 33 стран.

Во Дворце Независимости - американцы. Тезис о переговорах белорусского лидера со спецпосланником США цитировали в разных уголках планеты. Внимание! Нормализация отношений, снятие санкций и мирные инициативы. Позже мир узнал об отмене санкций в отношении ряда ключевых финансовых и промышленных структур. Заговорили о намерении лидеров Беларуси и США встретиться лично.

Обороноспособность. Держать порох сухим - это запрос времени. Белорусское государство продолжает укреплять обороноспособность, обеспечивая защиту от внешних и внутренних угроз. Ставка не только на подготовку наших военных и оснащение современной техникой и вооружением, но и на военпром - собственные разработки.

В Беларуси размещено тактическое ядерное оружие. Прописку на белорусской земле получил ракетный комплекс "Орешник", а предприятия страны уже производят более половины комплектующих для этого комплекса. Это элемент стратегического сдерживания для обеспечения национальной безопасности и обороны.

По сути, это ответ на расширение военной инфраструктуры вблизи белорусских границ, призванный охладить возможные силовые сценарии стран НАТО.

В республике созданы передовые условия для производства высокотехнологичных элементов, предусмотрено создание инновационных центров и лабораторий по разработке новейших образцов техники и вооружения.

Индекс человеческого развития

Мирное небо - это возможность держать высокую планку по уровню жизни. Беларусь занимает 65-е место из 193 стран в Глобальном индексе человеческого развития. Сохраняем высокий рейтинг по достижению Целей устойчивого развития. 32-я позиция из 167 стран. А это достижение в самых разных отраслях, включая качество и доступность медицины. В Беларуси возведут и реконструируют до 2030 года более 80 объектов здравоохранения. И только в Минске уже реализовано 12 крупных проектов.

Медицина

У Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии возможностей стало больше. С открытием новых корпусов центр вышел на рекордные показатели, выполнив сотни сложнейших операций, включая пересадку сразу нескольких органов одновременно. Центр укрепил статус лидера в области клеточных технологий и биопротезирования, а также стал одним из драйверов медицинского туризма, ежегодно привлекая пациентов из десятков стран и принося миллионы долларов стране.

Минский городской онкоцентр. Ввод нового радиологического корпуса и внедрение передовых разработок вывел качество лечения на новый уровень

За 5 лет обновилась не только медицинская инфраструктура, внедрены и новейшие технологии. Белорусские ученые разработали новую методику лечения тяжелых форм лимфом. CAR-T-клеточная терапия демонстрируют уникальные результаты. Метод основан на генной модификации собственных лимфоцитов пациента, которые начинают распознавать и уничтожать опухоль.

CAR-T-клеточная терапия продлила жизни более сотни пациентам. Развитие продолжается.

Страна расширила космическую программу, увеличила объемы промышленного производства и добилась высоких показателей в экспорте научных разработок.

Космос и Антарктика. Впервые в суверенной истории Беларуси на Международную космическую станцию отправилась белорусская женщина-космонавт Марина Васильевская. За время космической миссии она выполнила масштабную программу научных исследований, включая наблюдения в области биологии, физиологии и дистанционного зондирования Земли.

На орбиту успешно выведены и еще 2 малых космических аппарата, созданных белорусскими разработчиками. Покорился белорусам не только космос, но и Антарктика. Антарктическая экспедиция успешно завершила миссию, подтвердив высокий статус ученых из Синеокой.

Авиакосмические технологии, искусственный интеллект, медицина, биотехнологии - ключевые направления, в которых белорусские ученые добились значимых результатов.

Мосты. Создается комфортная инфраструктура для жизни в любой точке нашей страны. А мосты объединяют регионы и людей, стимулируя экономические связи. За 5 лет Беларусь реализовала масштабную госпрограмму модернизации мостовых сооружений. В стране реконструировали и открыли целый ряд уникальных сооружений с заявкой на рекорды по самым разных показателям.

Мост через Припять в Мозыре стал самым длинным автомобильным мостом в Беларуси. Длина превышает 920 метров. Сооружение оборудовано красивой аркой со смотровой площадкой, лифтом и оригинальной подсветкой.

А пешеходный мост через Неман в Мостах теперь самый длинный подвесной пешеходный - 193 м. Его фактически возвели заново, заменив 40 тонн стальных тросов и добавив стеклянные элементы для любителей экстрима.

Восточный мост через Неман в Гродно. Уникальный объект, перестроенный из советского военного сооружения, теперь самый высокий мост в Беларуси. Высота над уровнем воды составляет 32 м.

А важнейшая столичная артерия, путепровод между проспектом Независимости и улицей Московской, подтвердила, что белорусским строителям все по плечу. При его строительстве в Минске впервые применили технологию на движке сложного металлического пролетного строения весом почти 3 тыс. т.

Культура и спорт говорят иногда лучше, чем любая дипломатия. Беларуси удалось укрепить позиции на мировой арене, несмотря на ограничения и нейтральный статус на многих турнирах. Главными триумфами стали наши результаты на Олимпийских играх, победы на чемпионатах мира и Европы, а также успехи в игровых видах. На стартах четырехлетия 17 белорусских атлетов завоевали 4 медали.

За 5 лет Беларусь построила и обновила десятки крупных спортивных комплексов. Ставка сделана на инфраструктуру мирового уровня. Среди них бассейн международного стандарта в Минске и Национальный футбольный стадион.

А в культуре прорывом можно назвать выход на новое качество сохранения наследия. Национальный исторический музей. Возводится новый комплекс со статусом всебелорусской молодежной стройки и созданием парка Народного единства. И в целом культурная жизнь Беларуси идет под знаком масштабной реставрации, поддержки традиционных ремесел, сохранения национальной идентичности. Государство активно развивает инфраструктуру.

Новую жизнь и потоки туристов получили Косовский замок, Ружанский дворец, Кревский замок. Воссозданы исторические экспозиции, обновлены музейные фонды.

Туризм - приоритет развития страны. Эта сфера может приносить больше прибыли, чем промышленность. Рост экспорта туруслуг заложен в новую пятилетку в 2 раза к уровню 2025 года.

Беларусь будет строить отели, обновлять санатории, лагеря, другие популярные места отдыха - это и качественное преобразование агроэкотуризма для развития села, сохранения культуры и традиций.

Республика вошла в топ-50 самых посещаемых туристами стран (48 место из 202). Достижения в Беларуси последних лет - это не один большой рывок, а множество последовательных шагов в экономике, социальной сфере, образовании, сельском хозяйстве, в международных контактах. Страна продолжает строить свою независимость через труд, знания, развитие.