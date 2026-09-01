Технологии и внимательность - молодые офицеры-выпускники заступают на службу в Полоцкий погранотряд

Ребята выбрали делом жизни охранять рубежи Родины. Молодые офицеры заступили на службу в подразделения органов пограничной службы нашей страны. Задачи с учетом вызовов - непростые.

Полоцкий пограничный отряд создан для охраны рубежей на прибалтийском направлении. Его подразделения дислоцируются в более чем десяти населенных пунктах Витебской области. В зоне ответственности - участок границы с Литвой и Латвией протяженностью свыше 270 километров.

"Мы видим нумерацию страниц и папараць-кветку, которая размещается на каждой странице документа. Также есть защитные волокна разных цветов, которые тоже помогают определить подлинность паспорта", - рассказал о моментах своей работы заместитель начальника смены отделения пограничного контроля "Григоровщина" Владислав Адашкевич.

Через его руки в смену проходят сотни паспортов граждан различных государств. Каждый имеет свои особенности по степени защиты от подделок. Скрытые от глаз обывателя элементы пограничник видит всегда. Природная внимательность - часть профессии.

Выпускник Института пограничной службы Владислав Адашкевич курсантские годы совсем недавно сменил на лейтенантские, заступив на службу в отделение пограничного контроля "Григоровщина".

Владислав Адашкевич:

"Все военнослужащие пограничного контроля должны быть внимательными, спокойными, уметь решать различные ситуации, в которых возникают вопросы. Дедушка у меня служил в пограничных войсках СССР. Я часто слышал от него истории о пограничной службе, рассматривал его фотоальбомы. Именно поэтому я выбрал Институт пограничной службы, поступил на специальность "Пограничный контроль".

Молодые офицеры - на страже рубежей

Безупречный навык проверки документов, высокая концентрация внимания и готовность к возможной смене обстановки - это лишь часть профессиональных требований для службы в отделении пограничного контроля. Через пункт пропуска "Григоровщина" проходят легковые авто и большегрузы. Оформление идет круглосуточно. Ответственность колоссальная. Много безвизовых туристов. И именно пограничники первыми встречают всех, кто въезжает в Беларусь.

Артем Гоголинский, заместитель начальника отделения пограничного контроля "Григоровщина" по идеологической работе:

"Задача - осуществлять пропуск лиц и решать возможные нестандартные ситуации, которые возникают в период проверки документов у пересекающих государственную границу. Но все решаемо. Офицеры справляются на высоком уровне".

Охранять рубежи доверено лучшим. В строю офицеров - выпускники, которые во время обучения в вузах достигли результатов в науке и спорте. Все это пригодится на службе.

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого пограничного отряда:

"Офицеры, которые к нам приходят, показывают высокий уровень компетенций. Знания, полученные ими во время обучения, а также прохождения практик и войсковых стажировок, применяются ими здесь на постоянной основе. Офицеры обеспечиваются жильем, военной формой, всеми социальными льготами, которые полагаются офицеру-выпускнику и в дальнейшем военнослужащему органов пограничной службы".

Современные подходы в охране государственной границы

Иван Алейник - выпускник Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Вместо офиса осознанно выбрал Центр информационных технологий Полоцкого погранотряда. И теперь вместе с сослуживцами отвечает за бесперебойную работу интеллектуальных систем.

Иван Алейник, инженер центра информационных технологий Полоцкого пограничного отряда:

"Я стажировался в Сморгони и Гомеле, посчастливилось побывать в Полоцком пограничном отряде, куда я и распределился. Меня встретил дружный коллектив. Помогают освоиться на новой должности".

Николай Кривонос, начальник отдела информационных технологий Полоцкого пограничного отряда:

"Открываются двери к уникальным задачам, к современному оборудованию. Это требует от нас постоянного мониторинга оборудования и готовности действовать быстро".

За работу всех технологических комплексов в охране рубежей отвечают люди. Пограничники несут службу круглосуточно. За каждым молодым офицером закреплен наставник, опыт и личный пример которого помогают выполнять поставленные задачи.