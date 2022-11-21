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Технология "цифрового бессмертия" может стать реальной

Технология "цифрового бессмертия" может стать реальной

Специалисты из Массачусетского технологического института используют публикации 25 добровольцев в соцсетях, чтобы обучить ИИ воспроизводить их суждения, а такжеманеру общения, пишет ТАСС со ссылкой нагазетуThe Times.

Добровольцы - неизлечимо больные люди и высококвалифицированные профессионалы.

Кстати, проектполучил название "Дополненная вечность" (Augmented Eternity). Однакоего инициаторы признают, что информации из соцсетей недостаточно для того, чтобы точно воссоздать манеру общения реального человека или вынести экспертное суждение от его имени, но надеются, что технологии "цифрового бессмертия" будут совершенствоваться.

Специалисты также подчеркивают, что продолжают получать письма от добровольцев, желающих увековечить свои знания или чувства. В то же время они признают, что идея создания цифровых двойников, которые смогут функционировать даже после смерти их реальных прототипов, вызывает множество этических и юридических вопросов. Дискуссии идут и о том, какой формат общения с двойником будет предпочтителен для его живых собеседников - чат-бот, аватар или нечтоновое.

Фото:pixabay.com

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