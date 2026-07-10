Технологию ремонта тепловых сетей без отключения отопления планируют внедрить в Минске

Технологию ремонта теплосетей без отключения отопления и горячего водоснабжения в будущем планируют использовать в Минске.

Экспериментальную замену подземных труб без отключения потребителей от тепловой энергии провели в микрорайоне Сухарево. Во время выполнения работ не понадобилось сливать и заполнять теплоноситель, что обычно занимает много времени.

Инновационный метод замены подземных коммуникаций с помощью стоп-системы позволит в будущем использовать его и в межсезонный период.

Сергей Ванагель, начальник аварийно-ремонтной службы ГП "Минсккоммунтеплосети":

"По скорости, наверное, немного это будет быстрее, чем мы бы все-таки вырезали, демонтировали. Очень большое количество займет слив и заполнение потом этого теплоносителя, также развоздушивание домов".

Андрей Вирочкин, директор ГП "Минсккоммунтеплосети" отметил, что для Беларуси применение этой технологии в обслуживании теплосетей - первый опыт. Чтобы провести первую врезку и обрезку, специалисты Минсккоммунтеплосетей провели большую подготовительную работу, учли все нюансы и обучили сотрудников.

Сама технология и оснащение - не новые, они уже несколько лет используются во время газовых работ, а вот в обслуживании теплосетей для Беларуси такой опыт первый. Это особенно актуально в отопительный сезон, когда возникают ситуации подключения новых потребителей и возможные аварийные ситуации. Технология даст и экономическую выгоду для города.