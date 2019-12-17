На черном полотне соломенные птицы и яркие букеты. Технологию создания "Руховских ковров" возрождают в Минской области. Такими нестандартными картинами начали украшать дома в 50-ые годы прошлого столетия. Тогда мастерицы из деревни Рухово, что под Старыми Дорогами, придумали оригинальный предмет декора. Технологию его изготовления передавали из поколения в поколение, а сейчас творческую эстафету подхватили в местном центре ремесел. К слову, в этом году необычному ремеслу решили придать статус историко-культурной ценности.



